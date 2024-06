“Un punto de inflexión”: alcaldesa Irací Hassler pide al gobierno reforzar seguridad del barrio Yungay

Al conocerse que la Policía de Investigaciones está indagando una denuncia por el secuestro de una escolar en el barrio Yungay, que posteriormente habría sido violada, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, llamó al Presidente Gabriel Boric, y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a reforzar la seguridad del sector con presencia permanente de Carabineros.

“Hemos tenido un hecho gravísimo que yo quiero denunciar, condenar y hacer un llamado al Presidente, un llamado al Ministerio de Interior, a reforzar la seguridad en el barrio Yungay, a contar con un servicio especial de Carabineros que permita de manera permanente contar con mayor tranquilidad en el entorno y especialmente acompañar a las comunidades educativas como también a las comunidades de locatarios, vecinos y vecinas del sector”, expresó la jefa comunal respecto al barrio en que reside el Presidente.

Hassler señaló que esta situación “tiene consternada” a la comuna y “especialmente a las comunidades educativas”.

La alcaldesa precisó que el hecho denunciado afectó a una estudiante de una comunidad educativa que pese a no ser parte de la red municipal, es parte de la comuna, y por su gravedad implica que se deben “tomar acciones inmediatas”.

“Esto marca un punto de inflexión y, por tanto, hemos hecho un llamado enfático al Presidente, a la ministra del Interior, a que podamos reforzar con la presencia y participación permanente de un servicio especial de Carabineros adicional al trabajo tan importante que ya realiza nuestra Prefectura Central para que estos hechos no se repitan”, enfatizó.

La alcaldesa informó que se dispuso la instalación de una mesa interinstitucional con autoridades del municipio, PDI, Carabineros y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Además, señaló que pondrán a disposición del establecimiento involucrado el apoyo que requieran.

La menor habría sido atacada en cercanías del Museo de la Memoria, en la intersección de Chacabuco con Catedral y luego trasladada a otra zona de la región.

“Es un lugar que requiere una especial atención, así ya lo habíamos visto de hecho con los locatarios y locatarios agrupados en Distrito Yungay. De hecho por eso teníamos ya instruida la generación de un patrullaje específico en el barrio por parte del municipio. Sin embargo, estamos hablando de situaciones que no tienen que ver con las atribuciones que puede tener una municipalidad. No tenemos personas armadas o no tenemos personas que estén a cargo de procesos investigativos y por eso nos ponemos a disposición con un patrullaje especial del municipio, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a las instituciones que tienen a su cargo el orden público y la investigación, de trabajar especialmente en el barrio Yungay”, planteó la autoridad comunal.