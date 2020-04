Un “We Are The World” ante una pandemia: Lo que tienes que saber del coronavirus este jueves

Las cuarentenas producto de la pandemia han producido hechos inesperados, aunque sea vía streaming. Si en los 80 diversos artistas se unieron para ayudar a los niños afectados por la hambruna en Etiopía con la canción We are the world, este sábado millones podrán disfrutar de un evento benéfico impulsado por la OMS y que tendrá ilustres como Paul McCartney, Chris Martin, Stevie Wonder, Taylor Swift, Eddie Vedder y Billie Eilish, entre muchos otros. Este espectáculo, que lleva por nombre One World: Together at home, comienza a las 20:00 y será transmitido por TNT y Chilevisión.

Algo menos grato son las cifras de coronavirus y su rápida expansión por el mundo. Hoy los contagios suman 2,1 millones y los fallecidos 144 mil. Donald Trump ha dicho que su país ya alcanzó el peak de casos: en las últimas 24 horas murieron más de 1.600 personas y las víctimas fatales aumentaron a 34 mil, además de 670 mil casos. Al mismo tiempo, España se encaminaba a alcanzar los 20 mil muertos, una cifra similar a la de Italia.

En Chile, el Minsal informó hoy que 105 personas han muerto producto del Covid-19 y que los contagios suman 8.807. En las últimas 24 horas fallecieron 11 personas, mientras que 534 se contagiaron. Estas son las cifras más altas de nuevos casos y fallecidos desde el inicio de la pandemia a comienzos de marzo.

Fernando Leanes, representante de OPS/OMS en Chile: “En Latinoamérica es muy prematuro hablar de comparaciones”

¿Se puede comparar lo ocurrido con el coronavirus en Chile con el resto de la región? ¿La letalidad es un dato volátil? ¿Cuáles son los indicadores para medir el impacto del Covid-19? Estas y otras preguntas las responde Fernando Leanes, el representante de la OPS/OMS en Chile. "En Latinoamérica es muy prematuro hablar de comparaciones", dice.

Revisa el mapa de las comunas de la Región Metropolitana que entrarán y saldrán de cuarentena hoy

A partir de las 22:00 de hoy se levantará la cuarentena en varias comunas, pero en otras comenzará a regir un aislamiento obligatorio debido al aumento de casos. En este link se puede revisar un mapa de las zonas que saldrán o entrarán en cuarentena en las próximas horas.

Podcast del Coronavirus: El We Are The World del Covid-19 y un cuento para explicarlo

En cinco minutos, y como todos los días, este newsletter se transforma en un podcast. Francisco Aravena y el equipo de Crónica Estéreo te cuentan lo que tienes que saber del coronavirus, lo que puedes escuchar acá.

Ascensores, transporte y espacios que aglomeren a más de 10 personas: Minsal decretará uso obligatorio de mascarillas

En varias capitales sudamericanas el uso de mascarillas es obligatorio. En esa misma línea, el Minsal anunció la puesta en marcha de un nuevo protocolo para la utilización de este implemento. En lugares cerrados, como ascensores, o en zonas abiertas con más de 10 personas, se establecerá el uso obligatorio de mascarillas. Quienes incumplan la nueva normativa arriesgan una multa de hasta 2,5 millones. El decreto será publicado mañana jueves.

Adultos mayores en Chile: ¿es la edad el factor de más vulnerabilidad en la pandemia por coronavirus?

Desde un comienzo los especialistas indicaron que la población de mayor riesgo son los adultos mayores. ¿Es realmente la edad el factor de más vulnerabilidad en la pandemia por coronavirus? En Chile el 11,9% de la población tiene más de 65 años y para el año 2035 ese porcentaje aumentará a 18,9%.

¿Cómo explicar a los niños sobre el coronavirus?: OMS lanza cuento infantil que les enseña a protegerse y trabajar las emociones

Si para los adultos la cuarentena y la pandemia han sido fenómenos complejos de asimilar, los niños y niñas también han experimentado sus propias dificultades. Por eso la OMS lanzó un cuento infantil que les enseña a protegerse y trabajar las emociones.

La epidemia que se llevó a un Presidente de Chile: la tuberculosis y la muerte de Pedro Aguirre Cerda

El expresidente Pedro Aguirre Cerda, alias "Don Tinto", falleció en 1941 a consecuencia de una enfermedad considerada una “plaga social” en la época, y que por entonces se cobraba miles de víctimas. Precisamente, bajo el lema “Gobernar es educar”, su gobierno se propuso mejorar las condiciones de vida de la población, a partir de una fuerte acción del Estado, que para entonces ya se había involucrado en políticas de construcción de sanatorios, entre otras. Esta es la historia.

Fact Checking 49: ¿Personaje del Chavo del 8 queda varado en Estados Unidos? ¿Eliseo Salazar apoya iniciativa para donar antiparras deportivas a personal médico?

Y en nuestro Fact Checking de hoy: ¿Personaje del Chavo del 8 queda varado en Estados Unidos? ¿Eliseo Salazar apoya iniciativa para donar antiparras deportivas a personal médico?

