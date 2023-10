Una joven nieta de chileno entre los secuestrados por Hamas en festival de música

Durante la mañana de este domingo, la Comunidad Judía de Chile informó que entre los secuestrados por Hamas en el festival Supernova se encuentra una joven mujer que es nieta de un chileno.

Se trata de Mia Schem, de 21 años, quien estaba participando de dicha instancia musical que se realizó en las afueras del Kibutz Reim, en las cercanías de la frontera con la Franja de Gaza, el 7 de octubre.

En conversación con Meganoticias, la madre de la joven, Keren Schem, comentó: “Ellos escaparon en un automóvil y Hamas disparó a los neumáticos, así que tuvieron que salir corriendo del auto. Corrieron en distintas direcciones. Es lo único que sé. La llamé, el teléfono sonó, pero nadie contestó”.

El festival de música electrónica al aire libre fue uno de los primeros puntos que atacó el grupo extremista palestino. Dicho ataque se perpetró al amanecer, eso de las 7.00, y los sujetos llegaron en camionetas y parapentes vistiendo uniformes militares, señalaron testigos.

Según los reportes, 260 personas fueron asesinadas. De igual modo, los atacantes secuestraron a un buen número de personas, pero se desconoce la cifra. Por ejemplo, Alemania señaló el 14 de octubre que 8 de sus connacionales fueron secuestradas.

Chilena secuestrada

Días atrás, se informó del secuestro de Loren Pamela Garcovich Montoya, chilena de 47 años, en un hecho que habría sido cometido por el mismo grupo palestino.

La mujer fue raptada junto a su marido español, Iván Illarramendi (46), en un kibutz en la localidad Kissufim, situada a apenas dos kilómetros de la frontera entre el país hebreo y la Franja de Gaza. Esa es, justamente, una de las zonas que Hamás tomó por asalto durante ese fatídico sábado. Desde ese día, de Garcovich e Illarramendi no se supo más.

El miércoles pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, dijo que no había información respecto al paradero de la mujer. “Obviamente, es una situación extremadamente delicada, no estamos informados respecto al avance de posibles conversaciones que se puedan realizar entre quienes son responsables del secuestro y alguna otra entidad. No lo sabemos. Esto es muy normal en estas situaciones, cualquier conversación que pueda haber se mantiene en reserva”, indicó.