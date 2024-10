Valencia reconoce encuentros con Hermosilla y Chadwick a “pocas semanas” de ser designado como fiscal nacional

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refrió a su relación con el abogado Luis Hermosilla -quien se encuentra en prisión preventiva en el marco del caso Audio- y con el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, asegurando que mantuvo encuentros con ambos a “pocas semanas” de entrar a la Fiscalía ya en su cargo de fiscal nacional.

En conversación con Tele13 radio, la máxima autoridad del Ministerio Público, señaló que en junio de 2022 se mensajeó vía WhatsApp “por última vez” con Hermosilla, “antes de que postulara siquiera la Fiscalía”.

Siguiendo con su relato, Valencia aseguró que en octubre del 2022 comenzó “a trabajar media jornada por tres meses en la Universidad de San Sebastián, y, por supuesto, con Andrés Chadwick había tenido conversaciones para los efectos de ver si era posible entrar o no entrar, esas cosas, y eso no está en los mensajes de WhatsApp, o si están quizás, por lo menos yo no los tengo”, sostuvo.

Si bien, admitió que sus últimos intercambios de mensajes con Hermosilla fueron en junio de ese año, reconoció que “ambos mantuvieron un encuentro” posteriormente.

“Respecto a Hermosilla, aunque esos fueron los últimos mensajes de WhatsApp, yo recuerdo... yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, indicó.

Al ser consultado respecto a si estos encuentros fueron en su calidad de fiscal nacional, Valencia confirmó que fueron “ya como fiscal nacional”.

De izquierda a derecha: Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile.

Sobre la “motivación” de estos encuentros, Valencia manifestó que hay que hacer “memoria hacia atrás”. “Esta pelea en el barro, suerte como de reality, que se ha transformado en el caso Audio, en que hay un camino judicial, en que en la investigación hay una imputación por lavado de activos, por cohecho (…) y la otra es la rama polaria (sic), la rama política, y este reality, en el que se han transformado estas filtraciones de mensajes, tiene una realidad paralela”.

“Pero si uno recuerda que parte del reality tiene una historia, y esa historia fue el periodo de nombramiento de fiscal nacional. En el proceso de nombramiento de fiscal nacional también hubo una pelea en el barro, que fue algo más de barro, una pelea en riles, diría yo”, sostuvo.

Valencia aseguró que durante el periodo de candidaturas a la Fiscalía Nacional fue víctima junto a su familia “de ataques que llegaron incluso al extremo de la crueldad, para tratar de evitar que llegara, que fuera aprobada mi designación”.

Foto: Andrés Pérez.

“Por lo tanto, cuando yo me voy de la Universidad de San Sebastián (…) tuve una serie de asuntos personales que quedaron pendientes. Entre esos, la relación con abogados que yo conocía, que habían participado activamente, porque todos lo sabíamos, en la promoción de otras candidaturas, a los que yo nunca recurrí, porque siempre me pareció que ser fiscal nacional no puede ser a cualquier costo, hay favores que no hay que pedir, hay gente a la que no hay que acceder, porque no corresponde, simplemente”, afirmó.

En ese sentido, Valencia aseguró que él nunca pidió “favores, pero yo sí sabía que esas personas habían actuado activamente, y cuando me nombran, sabía que esas personas iban a tener preocupación de que yo, de alguna manera, pudiera ocupar el cargo para desquitarme de lo que había sufrido, atribuyendo la responsabilidad en esta guerra, no en los barros, sino que en los riles”.

“Entonces, cuando me voy ( de la USS), le dije a Andrés Chadwick, que era el decano, me despido de él, y le digo ‘dile a Hermosilla...’ que había sido su socio ‘...que las cosas pasan, los colegas quedan’. De que yo no tengo ningún antecedente que haya estado involucrado en alguna de estas prácticas sucias, en estas prácticas, bueno, en todo lo que nos había ocurrido”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que le dijo al exministro que “si algún día (Hermosilla) quería tomar un café para aclarar ese punto, yo encantado. Y me voy, a las semanas me llama (Chadwick) y me dice ‘hoy me llama Hermosilla” y me dice que Hermosilla quiere juntarse conmigo para dar explicaciones y para resolver esas perezas”.

“Eso no es un tema que tenga que ver con causas, no queda cubierto por la ley del lobby, no tiene que ver con peticiones de causas específicas, sino que tiene que ver con un tema personal, previo a ser fiscal nacional”, afirmó sobre su encuentro con el abogado.