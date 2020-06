Valparaíso: intensos controles en primer día de la cuarentena

El graznido de las gaviotas hacía eco durante la mañana de este sábado en las calles semivacías de Valparaíso. Bajo flujo vehicular y algunos transeúntes en la ciudad-puerto eran parte de la poco turística postal que dejó el primer día de cuarentena que comenzó a regir el viernes. La medida también se decretó en la vecina Viña del Mar, donde se observó alta congestión vehicular en el ingreso a la comuna, en el sector de Canal Chacao.

El gobierno decidió decretar el confinamiento en estas dos ciudades debido al elevado número de contagios de coronavirus que se ha registrado durante las últimas semanas. De acuerdo al reporte diario sobre la propagación del Covid-19, dado a conocer este sábado, la región registra un total de 6.527 casos totales acumulados.

En Valparaíso, los primeros registros evidenciaron falta de cumplimiento de la normativa por parte de algunos transeúntes, quienes no contaban con el salvoconducto necesario, mientras que en el sector del Mercado Cardonal se observó menor cantidad de personas, las que concurrieron para abastecer sus propios negocios locales. En tanto, el sector de Avenida Argentina, donde tradicionalmente se instala la feria de verduras, se veía casi desierto.

Según informó el mayor de la Segunda Comisaría Central de Carabineros, Francisco Villablanca, “se registraron 22 personas detenidas en Valparaíso por incumplimiento de la cuarentena”. En tanto, el gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, indicó que “tenemos muchos controles en Viña del Mar y Valparaíso, y aquí en el Mercado Cardonal, donde trabajan alrededor de mil personas, hemos visto una diferencia respecto de días anteriores (…). Carabineros está fiscalizando para que cualquiera que quisiera instalarse, por ejemplo los comerciantes ambulantes, fueran detenidos”.

En la Ciudad Jardín prácticamente no había público en las calles, indicó la alcaldesa Virginia Reginato. La edil agregó que “el lunes la situación será diferente, porque muchas personas deben volver a trabajar, y para ello deben contar con su respectivo permiso laboral. Además, se han establecido controles vehiculares en los accesos de la comuna, para que solo ingresen quienes deben cumplir labores esenciales”.

En el sector de Canal Chacao, ruta de acceso hacia Viña del Mar, se registró alta congestión vehicular, por lo que se debieron intensificar las fiscalizaciones. La gobernadora del Marga Marga, María Carolina Cortis, informó que “tenemos un control de cuarentena, está personal de salud, Armada y Carabineros, para detectar aquellas personas que están fuera de cuarentena para su detención”.

El jefe de la Defensa Nacional para la Región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, señaló que “tenemos cuatro detenidos en Viña del Mar y 21 detenidos en Valparaíso, en total 25 detenidos por incumplimiento de cuarentena. Respecto de los atochamientos en el acceso a Valparaíso, era esperable. El primer día de cuarentena hay mucha gente que no logra captar bien la importancia de no salir si no es necesario”.

Además, y respecto a la entrega de cajas de alimentos en Valparaíso durante la cuarentena total, el seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa, indicó que se comenzaron a distribuir 3.750 cajas para las familias porteñas, mientras que informó que en total se entregarán 71 mil unidades en la comuna.