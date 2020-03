Vecinos del Litoral Central impiden con barricadas el acceso a turistas y alcaldes decretan cierre de comunas para evitar propagación de Covid-19

Vecinos de diversas comunas del Litoral Central del país han intentado con barricadas impedir la llegada de turistas a la zona, ante el temor por la propagación del coronavirus, mientras que los alcaldes de al menos cinco comunas de la zona anunciaron decretos de cierre.

El coronel Lincoyán Valenzuela, prefecto de San Antonio, afirmó que “a contar de las 21 horas tuvimos la interrupción de varios puntos de acceso a la provincia (San Antonio) por parte de colectiveros, vecinos y gente que en general no deseaba el ingreso de personas que venían desde la Región Metropolitana hasta el sector costero producto de la situación por el coronavirus”.

En el puerto de San Antonio, los colectivos bloquearon el ingreso de vehículos provenientes de Santiago. Los manifestantes instaron a los turistas a devolverse a la capital y respetar el aislamiento recomendado por las autoridades para prevenir los contagios de coronavirus.

El primer corte se registró en el kilómetro 92 de la Autopista del Sol. Posteriormente, la misma autopista informó a través de Twitter que en el kilómetro 100, en el sector Malvilla, se estaban desarrollando barricadas en ambas pistas con dirección de la costa.

En un panorama global, según informó Carabineros, en las comunas de la provincia de San Antonio se mantenían barricadas en la Ruta F-90, acceso El Totoral (comuna de El Quisco); avenida Cartagena, para ingreso a la comuna del mismo nombre; y en avenida San Juan, sector Lo Gallardo, ruta que permite el acceso a la comuna de Santo Domingo.

Pancarta llevada por un manifestante.

En todos estos puntos se encuentra procediendo personal policial de las unidades territoriales. Por el momento no se registran detenidos ni lesionados.

La ruta Casablanca-Algarrobo también fue bloqueada por pobladores, lo que piden una cuarentena obligatoria e impedir así que gente de Santiago se traslade a vacacionar a esa zona en medio de la crisis sanitaria.

El coronel Valenzuela afirmó que en todos esos puntos “se conversó con estas personas, y en su mayoría, de forma pacífica se dispersaron. No obstante, mantenemos aún puntos de conflicto. Esperamos que en la medida que la noche vaya avanzando, se vayan dispersando paulatinamente”.

Además, la empresa Pullman Bus anunció esta madrugada la suspensión de sus servicios para estas comunas.

Cierre de comunas

Autoridades municipales de estas comunas han tomado medidas para evitar los contagios con la llegada de personas que han hecho caso omiso a las recomendaciones de quedarse en casa por la pandemia. Son al menos cinco municipios los que han anunciado el cierre de las comunas, ante la falta de respuesta del gobierno central ante las peticiones d erealizar una cuarentena nacional.

El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, anunció a través de las redes sociales que a partir de este sábado decretará el cierre de la comuna. Dijo que la medida obedecía a que no han sido escuchados por el nivel central ante la solicitud de una cuarentena nacional.

“Como alcaldes hemos asumido todas las responsabilidades y hoy asumo una más. Esta noche o mañana en la mañana (sábado) firmaré un decreto del cierre de la comuna de Algarrobo. Por lo que pido el apoyo de la Armada, del Ejército y del Presidente”, afirmó.

Yáñez dijo que "tenemos problemas de insumos, no nos están mandando mascarillas, ya no nos quedan vacunas. No tenemos la infraestructura y la capacidad instalada para atender a toda la población flotante que se nos está viniendo a la comuna”, dijo, asegurando que fue una medida acordada con la comunidad que decidió manifestarse en la Ruta 68.

La alcaldesa de El Quisco, Natalia Carrasco Pizarro, anunció la misma decisión aduciendo “la nula respuesta" del Presidente Sebastián Piñera “a la solicitud de más de 200 alcaldes de decretar la cuarentena nacional”.

Pizarro afirmó que esta medida también fue tomada por las autoridades comunales de Cartagena, Santo Domingo y San Antonio.

La Municipalidad de El Tabo, a través de un comunicado, determinó a través del decreto alcaldicio 980, el cierre de sus playas, desde San Carlos por el sur a El Tabo (límite con Isla Negra) por el Norte. Ademas, anunció que este sábado será decretado el cierre de accesos a la comuna, cuyo incumplimiento será sancionado.

“El llamado de la autoridad comunal, es a respetar ls dispociones y evitar caer en sanciones que incluso podrían llegar a la privación de libertad en los casos que así lo ameritan”, finaliza el documento.

El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, afirmó que “en vista de que aún no hay respuesta del gobierno central” para una cuarentena a nivel nacional, se ha “visto en la obligación de firmar un decreto que cierra las fronteras de nuestra comuna”.

Rodríguez informó que le solicitó al Ejército que controle los ingresos y egresos en la comuna, para “de esa forma, cautelar la salud de nuestros vecinos”.

El alcalde de Cartagena, Rodrigo García Tapia, afirmó que definió el cierre de los accesos debido a que su deber como alcalde “es velar por la salud de cada una de las personas de nuestra comuna”.

“Hoy día a más tardar mañana la comuna de Cartagena estará cerrada, entendiendo y comprendiendo las dificultades de que cualquier tipo de contagio puede llegar de otra comuna de nuestro país”.