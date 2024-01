Vocera respalda gestión de Tohá en Interior tras baja aprobación en Cadem: “Tenemos una ministra que ha hecho un trabajo muy intenso”

En su habitual vocería de los días lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió la gestión de su par de Interior, Carolina Tohá, quien en la última encuesta Cadem, revelada el domingo, marcó una disminución en su aprobación, siendo la ministra peor evaluada del gabinete.

Al respecto, Vallejo recalcó que el Ejecutivo cuenta con “una agenda de seguridad sumamente intensa, este es un tremendo desafío que al gobierno le tocó asumir desde el primer momento y la ministra del Interior desde que llegó a esa cartera ha hecho todo para poder hacer que la agenda de seguridad alcance estándares nunca antes conocidos”.

El fin de semana recién pasado se registraron al menos diez homicidios en el país, ello se suma a un aumento de asesinatos registrados en los últimos meses.

Bajo ese contexto, Vallejo manifestó que “cada vez que conocemos un homicidio vamos a pensar que es insuficiente (trabajo del gobierno) y con justa razón, porque no queremos más homicidios”.

No obstante a ello, señaló que “eso no quiere decir que haya un trabajo que no ha estado 100% desplegado para enfrentar esta realidad con decisión, con coraje y además con todo el conocimiento y las capacidades que tiene nuestro ministerio, particularmente nuestra ministra del Interior”.

“Más allá de las percepciones ciudadanas que son legítimas y que se expresan de distintas formas semana a semana, lo que nosotros podemos decir y asegurar es que tenemos una ministra del Interior que con su equipo ha hecho un trabajo muy intenso día a día para enfrentar este flagelo que se está viviendo en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, que es el crimen organizado y los delitos violentos”, sostuvo la ministra.