Vodanovic dice que recursos que exalcaldesa Cathy Barriga habría mal utilizado “no es plata que va a volver al municipio”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abordó la formalización de Cathy Barriga, su antecesora en el municipio, Cathy Barriga, por fraude al fisco, descartando que los dineros que se habrían mal utilizado en esa administración retornen a la comuna.

“La plata ya se gastó. Se sobre-gastó plata que no existía en el municipio y nosotros ya tuvimos que hacernos cargo de esas deudas, entonces, no es plata que va a poder volver a la municipalidad. Ya tuvimos que desvincular a 600 personas, ya tuvimos que cortar programas sociales, ya tuvimos que apretarnos el cinturón y funcionar con lo mínimo”, señaló el jefe comunal.

“Yo como alcalde tengo que demostrar que hoy día los recursos de la comuna sí se usan de forma transparente, sí se usan de forma eficiente, sí se gastan en lo que realmente la gente espera, anteriormente quizás eso no ocurrió, ya la gente eso lo castigó electoralmente, por así decir, y ahora corresponde a los tribunales que hagan justicia, eso no me corresponde a mí”, aseguró el alcalde.

Vodanovic aseguró que la formalización confirma las investigaciones internas que realizaron en Maipú al asumir.

“Creo que viene un poco a confirmar lo que nosotros habíamos establecido, son básicamente las mismas causas por las cuales se están querellando, que básicamente los delitos que nosotros identificamos al momento de llegar, al municipio, evidentemente son los mismos, porque yo creo que hay una situación que evidentemente se corresponde”, expuso.

“Nosotros identificamos una sobreestimación presupuestaria, adulteración de documentación pública, cambio de atribuciones entre direcciones para poder tener o sobrepasar los mecanismos de control interno, y eso permitió generar un déficit que la propia Contraloría estableció en 31 mil millones de pesos, evidentemente el daño que se le genera a un municipio y a una comuna al defraudarla en esa cantidad de plata, significa que esa es plata que hoy día la comuna no dispone para gastos que son básicos”, lamentó.