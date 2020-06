Zúñiga reconoce que se han “cometido errores” y llama a que las críticas sean "constructivas y no nos destruyan”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, asistió este lunes a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados donde reconoció que se han “cometido errores” durante el manejo de la pandemia, pero que están dispuestos a recibir críticas que “sean constructivas y no nos destruyan”.

Al ser consultado por los protocolos de las residencias sanitarias, el subsecretario se refirió a los cuestionamientos realizados a la gestión de la cartera. “Yo no tengo problema con reconocer errores que pudiésemos haber cometido. Lo importante es que cada error, nosotros nos preocupamos de corregirlo. Estamos en una situación de pandemia", comentó.

En esta línea, insistió en que "vamos a cometer errores y van a seguir cometiendo errores y vamos a encargarnos obviamente que esos errores se corrijan rápidamente y poder dar una solución de acuerdo a la casuística, de acuerdo a casa situación”.

Una frase que volvió a repetir antes de finalizar su intervención en la Cámara: "Estamos frente a una pandemia que no veíamos hace 100 años de mucha letalidad, mucha hospitalización. Nosotros podemos cometer errores, nosotros reconocemos que podemos cometer errores, pero también estamos dispuestos, somos flexibles para corregirlos, y unirnos con distintos actores para poder enfrentar de buena forma esta pandemia”, comentó.

La autoridad agregó que “estamos abiertos a recibir críticas que sean constructivas, que no nos destruyan, que sean para construir un mejor modelo de atención de cara a la pandemia”.

Interrupciones durante la comisión

La sesión telemática comenzó con exposición de Zúñiga, quien media hora después de haber comenzado su intervención fue interrumpido por el presidente de la comisión, Ricardo Celis, para que acelerara su exposición debido al tiempo.

Posteriormente, cuando la autoridad estaba contestando la primera ronda de preguntas de los diputados, Celis pidió la unanimidad para prolongar la sesión que ya había cumplido su hora de duración. Esta solicitud no contó con el apoyo del diputado Amaro Labra quien argumentó un problema personal. “Para mí es suficiente (...) Creo que no se escucha, yo hasta aquí termino, es suficiente (...) No doy unanimidad para prolongar la sesión”, dijo.

Si embargo, los parlamentarios presentes lograron la unanimidad de la sesión y Celis pidió al subsecretario “ir a los temas centrales” que le consultaban los legisladores.