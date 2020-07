Sabina Odone y su versión de Todos Juntos: “No es una canción política, es universal”

"No soy prejuiciosa con la música". Así se presenta Sabina Odone, definida como "cantante emergente" por los organizadores del Festival de Viña, y quien interpretando la canción Todos Juntos, de los Jaivas, busca un cupo en la competencia internacional de ese certamen.

La también actriz -estuvo en Magika, de Mega- dice que representar esa canción "es un tremendo desafío, porque me puede jugar a favor o muy en contra". Eso sí, también es enfática en aclarar que "mi versión es mucho más atrevida. Y aunque mantiene algunos elementos, cambié el ritmo".

Datos técnicos que a ella la convencen: "Hay gente que me defiende",apunta la también ex Súper Nova. Y sobre el contenido de la canción opina que "no es una canción política, es universal. Su mensaje sigue muy vigente y ojalá algún día no se tenga que cantar más".

Pero de los "nervios en la guata" que dice tener, pasa a la reflexión cuando define a su inspiradora: "cuando me ofrecieron estar en la competencia lo primero que hice fue preguntar si estaba Gracias a la vida, de Violeta Parra, que me encanta. Pero esa canción ya ha sido tan reconocida, que será mejor encontrar otro himno".

Y como dice que “yo siempre quiero más en mi camino por la música” adelanta que ya está componiendo las canciones de su próximo disco, que tendrá 14 temas tanto compuestos por ella como colaboraciones de sus amigos más cercanos. Todo porque “me gustan los discos largos y finalmente escogeré lo que le guste al público, porque esto sigue siendo un producto”,explica. Odone continúa por estos días con una serie de presentaciones, como la que tendrá este martes en El Clan de Bellavista.