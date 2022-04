5° retiro: necesarias distinciones

SEÑOR DIRECTOR:

El último tiempo la ciudadanía ha estado nuevamente involucrada en la discusión sobre retiro de fondos de pensiones; específicamente el “quinto retiro”. Al respecto, parece interesante establecer algunas distinciones para su análisis.

Los partidarios del retiro plantean tres argumentos principales: No más AFP; que es más rentable invertir el 10% en lugar de dejarlo en una cuenta individual; y la necesidad de recursos para subsistir y enfrentar compromisos financieros.

El proyecto de ley del gobierno plantea un retiro que condiciona el destino de los fondos rescatados al pago de determinadas deudas: pensiones alimenticias, pago de dividendos de créditos hipotecarios, servicios básicos, deudas con instituciones de salud, o a incrementar el ahorro necesario para postular a subsidios para la compra de la primera vivienda. El gobierno ha calculado un monto de retiro equivalente a 3 mil millones de dólares y ha argumentado que este proyecto no tendría efectos inflacionarios, porque no hay consumo ni gasto involucrado y no hay presión sobre el tipo de cambio.

Si volvemos a los argumentos de los grupos de interés previamente señalados, el proyecto del Ejecutivo responde parcialmente al último de ellos, vinculado con la necesidad de financiamiento de necesidades, dejando fuera los dos primeros, que serán materia de un próximo proyecto referido al diseño de un nuevo sistema de seguridad social.

Sin embargo, se ha cuestionado la restricción al uso de fondos establecida en el proyecto del Ejecutivo, como una forma de intervención estatal en la libertad de las personas o una tuición no deseada. Este argumento parece muy débil frente a la gran necesidad de recursos requeridos para apoyar la situación de personas y Pymes fuertemente afectadas por la inflación y el estancamiento de la economía previstos para los próximos años.

Ana María Correa L.

Economista