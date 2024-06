SEÑOR DIRECTOR:

Me anima escribir esta carta a modo de simple y profundo agradecimiento a todos aquellos quienes lograron exitosamente construir los cimientos de nuestro Chile querido. A todos ellos, gracias.

Pero, señor ministro, Mario Marcel, le quiero decir que este país está quebrado. Pero no se preocupe, no me refiero a nuestras finanzas, me refiero a la “confianza”, esa que cuesta 20 años construir y solo un par de acciones o un segundo para perderla.

El título de esta carta, hace mención a un libro, de un iluminado y sagaz autor: Umberto Eco. Él habla sobre arte, verdaderamente sobre la belleza. 100% recomendado. “Somos como enanos que están a hombros de gigantes; de modo que podemos ver más lejos que ellos; no tanto por nuestra estatura o nuestra agudeza visual; sino porque, al estar sobre sus hombros, estamos más altos que ellos”, se señala en una de las sinopsis del libro.

De esa frase, se desprende una intención clave y que nos involucra a cada ciudadano: volver a hacer grande a nuestro Chile querido.

Rodrigo Muñoz Hinrichsen

Vicepresidente de Capital Trust