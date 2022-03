SEÑOR DIRECTOR

Hace algunos días, el ataque ruso a una maternidad en la ciudad de Mariúpol al sur de Ucrania generó en el mundo un amplio sentimiento de repudio y no faltaron los adjetivos “barbarie”, “horror”, “guerra apocalíptica”, etc. Esta reacción en cadena fue una respuesta al acto violento y cobarde de atacar a una maternidad, pero no pasó desapercibido que la condena adquirió un dramatismo mayor porque se trataba de mujeres embarazadas, es decir, mujeres que llevan vida humana, inocente e indefensa. Fueron desgarradoras las escenas de mujeres ucranianas con las manos desplegadas sobre su vientre.

Este episodio tiene un carácter simbólico en nuestro país, a la luz de la aprobación del aborto libre en el Pleno de la Convención, que dejará abierta la puerta para una norma moralmente incorrecta, que pone a Chile en las antípodas de los países que legislan teniendo a la vista el derecho más fundamental de todos: el de la vida.

Se trata de situaciones en contextos diferentes, pero con un denominador común: el que está por nacer ve amenazada su vida, sea por una guerra, en Ucrania, o por ilimitados derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en el caso de Chile. Es el nuevo Chile que algunos buscan hacer emerger en la futura Constitución.

Carlos Williamson