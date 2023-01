SEÑOR DIRECTOR:

En relación a la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, sostenemos firmemente que, de acuerdo al texto constitucional y a la legislación, no ha habido infracción alguna; no se produjo una inejecución de leyes y no existe favorecimiento a la impunidad.

La institución del indulto es propia de la tradición constitucional chilena, y se ha usado largamente en múltiples y diversas situaciones y delitos, muchas en casos de más gravedad que los que ahora se cuestionan. Se trata de una atribución discrecional y regulada, y en este caso no hay mérito para tan grave sanción como la que se ha propuesto.

Llama la atención que se cuestione la motivación de los decretos como causal, en circunstancias que no corresponde en esta sede hacer cuestiones al mérito. Esto, sin perjuicio de que puede haber una gran discrepancia al respecto. Ocurre frecuentemente así en los casos de indultos por motivaciones políticas, como la de pacificación después de conflictos sociales y políticos agudos. Eso es normal y es parte de un debate político; pero no es jurídico. Los indultos que se cuestionan conmutan la pena, no la remiten. Opiniones de este orden han dado diversos juristas como Hernán Corral, Cristián Riego y José Miguel Valdivia, las que valoramos.

En definitiva, compartiendo o no las motivaciones específicas, cualquier especialista -que no tenga motivación política especial- puede concluir en iguales términos. Tampoco cabe la acusación respecto del otorgamiento de beneficios penitenciarios (segundo capítulo de la acusación). No es atribución del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidir sobre permisos ni traslados.

Estamos iniciando un nuevo proceso constitucional porque como sociedad queremos una nueva Constitución Política más democrática. Comenzar este proceso, que nos prestigia como país, acogiendo una acusación constitucional contra una ex ministra de Estado, que es a todas luces improcedente, sería una señal equivocada.

Paulina Veloso

