Agreement en Brasil

SEÑOR DIRECTOR:

El agreement es la solicitud que un país hace a otro para poder designar como embajador a una determinada persona.

Se dice, porque no hay información oficial, que Chile solicitó el agreement para designar un embajador en Brasil hace más de 70 días, lo que en la diplomacia brasileña tiene un significado claro. Cuando Brasilia no lo otorga dentro de 30 días o a lo máximo 40, significa claramente que el personaje propuesto no es del agrado del receptor. Es un rechazo tácito. En el caso de marras, Chile mantiene la nominación haciendo caso omiso del significado que esa demora tiene.

Los partidarios de quien ha sido propuesto sostienen que de seguro se concederá en octubre, una vez que Lula gane las elecciones presidenciales, lo que es bastante posible. Pero en esa curiosa tesis hay un error obvio de cálculo, que incluso es incomprensiblemente respaldada por personeros que son expertos en materias internacionales. Dicha peregrina idea olvida un detalle: Lula podrá ganar las elecciones en octubre, pero no asumirá el mando hasta enero del 2023, lo que significa que el embajador de Chile estará esperando su agreement por cerca de nueve meses. Este plazo me es familiar cuando se trata de la vida de seres humanos, pero me es absolutamente incomprensible desde la óptica diplomática.

Creo que es tiempo de que la señora ministra de RR.EE. aconseje al Presidente Boric que es mejor cambiar de “jinete”.

Demetrio Infante Figueroa