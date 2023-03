Agua y educación

SEÑOR DIRECTOR:

Si fuera posible reflejar el concepto de “injusticia” en una sola imagen, seguro sería la escena de una escuela cerrada producto de la escasez hídrica que hoy azota a Chile y el mundo. No hay nada más injusto que estar privado de acceso a dos bienes básicos de la vida, como son el agua y la posibilidad de estudiar, que por lo demás están absolutamente vinculados. Es esencial que se pronuncie ahora, más que nunca, que sin agua no hay educación; y sin educación no hay agua.

Felipe Kong López

Académico Facultad de Educación UDP

Carolina Silva Lobo

Presidenta Fundación Tierra Viva