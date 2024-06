Alza de tarifa eléctrica

SEÑOR DIRECTOR:

El ministro Pardow merece mi respeto y apoyo porque le puso el cascabel al gato e hizo lo que alguien tenía que hacer: poner fin al congelamiento de las tarifas eléctricas. Los que no hicieron nada son aquellos parlamentarios que ahora lo critican, porque varios de ellos crearon el problema, primero cuando apoyaron el congelamiento de las tarifas o bien cuando se tramitó la ley de estabilización, ya que al parecer no se dieron el trabajo de entenderla (cosa que suele suceder con los proyectos de ley complejos).

Sin duda que la decisión de descongelar las tarifas podría haber sido mejor, si se hubiesen revisado a tiempo los contratos antiguos de suministro, cuando las autoridades se dieron cuenta de que ya no estaban siendo servidos con energías térmicas sino que con energías hidráulicas o con ERNC. No he hecho un cálculo, pero sospecho que en tal caso la deuda de US$ 6 mil millones que adquirimos los chilenos con las generadoras no habría sido tan especulativa y abultada.

Pero todavía es tiempo de que autoridades y parlamentarios hagan un mea culpa y revisen esos contratos y las distorsiones que tiene el mercado eléctrico, conforme lo permite la propia LGSE, y ojalá que lo hagan con efecto retroactivo.

Hernán Calderón

Presidente de Conadecus