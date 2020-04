Alza en planes de Isapres

SEÑORDIRECTOR

No deja de ser curioso que un problema repetido todos los años, que ha estado detrás de un proceso de judicialización creciente y que ha sido materia de proyectos de ley, haya parecido sorpresivo, toda vez que en enero de este año la autoridad ya les había proyectado a las Isapres un máximo de reajuste en torno a un 5%.

Mas allá del problema del alza y su oportunidad (hay plazos y procesos legales), especialmente en un contexto crítico de pandemia, el alza de precios de las Isapres es una mala noticia para sus afiliados.

Pero el aumento de costos en salud no es una característica exclusiva de, como se repite a menudo, la existencia de un “mercado de la salud”; los costos también han aumentado para el sector público, lo que ocurre es que los sentimos menos porque ese mayor gasto ha sido absorbido por aumento del gasto fiscal y no por las cotizaciones de los beneficiarios del Fonasa. El problema de fondo tiene relación con la falta de transparencia, existencia de incentivos inadecuados y mala regulación de la integración vertical. Y la percepción de la población de que las Isapres no son ni se sienten parte de la seguridad social.

La actual crisis es una enorme oportunidad para el sector privado (tanto a nivel de seguros, prestación y provisión de insumos) para recuperar legitimidad perdida por escándalos de colusión, abusos y falta de transparencia. Pero para eso se necesita algo más que tres meses de gracia o esperar iniciativas legislativas; vienen tiempos difíciles, no solo en salud, sino para la economía nacional, familiar y personal, es de esperar que estén a la altura del desafío.

Sebastian Pavlovic Jeldres

AJP Abogados

Académico Universidad Finis Terrae