Armas de fuego y aumento de homicidios

SEÑOR DIRECTOR

La constatación del aumento de los homicidios en nuestro país, y de la prevalencia del uso de armas de fuego en ellos, nos obliga a pensar en políticas públicas específicas para contener su incremento y lograr su reducción.

El primer paso para definir qué estrategias son más adecuadas, es conocer a cabalidad el fenómeno. Naciones Unidas propone tipologías de homicidios que fueron analizadas en el Informe Estadístico de la Fiscalía Nacional. A nivel nacional priman los homicidios interpersonales, por sobre aquellos vinculados a actividades y organizaciones criminales. Sin embargo, la realidad de cada región es particular a sus características, por lo que también las estrategias se deberán definir descentralizadamente.

El segundo paso es que esas estrategias estén basadas en evidencia. La experiencia comparada nos orienta sobre aquello que funciona y lo que no. La regulación de las armas contribuye, pero sus efectos se pierden en el tiempo si no se acompañan de otras iniciativas; las estrategias de cambios culturales parecen tener resultados auspiciosos (basadas en género, promoción de cultura de paz y resolución de conflictos); mientras que la incorporación de militares no reduce delitos y aumenta violaciones de DD.HH. Las estrategias con resultados sostenidos en el tiempo radican en mejores policías haciendo un mejor trabajo, por ejemplo, focalizando las actividades de control en zonas de concentración de eventos y mejorando la investigación inteligente en particular asociada a organizaciones criminales.

El desafío de reducir homicidios se alcanzará con mejor información depositada en manos que trabajen basadas en conocimiento y con perspectiva territorial.

Alejandra Mohor

Inv. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP, U. de Chile