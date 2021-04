Atentado a equipo de TVN

SEÑOR DIRECTOR

El pasado sábado, el periodista Iván Núñez, junto a Esteban Sánchez, fueron atacados en Tirúa, dejando a este último sin la visión de un ojo. Este hecho se suma a más de 310 atentados desde 2018, cinco homicidios en 2020 y más de 500 denuncias de violencia.

Pero algo ha cambiado; ya no está en cuestión si hay o no terrorismo en la Macrozona Sur, y las palabras de Núñez en su Instagram así lo reconocen: “Efectivamente fuimos víctimas de un ataque terrorista, esto no es delincuencia común”. Esta dolorosa evidencia abre una luz de esperanza para muchas otras personas.

La pregunta es cómo enfrentamos el terrorismo. Teniendo a la vista la cantidad de carabineros heridos, los asesinatos de Hugo Albornoz y Eugenio Nain, y el operativo de la PDI en Temucuicui, que dejó un funcionario asesinado y otro herido, ¿será entonces con presencia militar? Pero si esas acciones dan como resultado la muerte de una persona, ¿qué dirán los organismos de derechos humanos, los políticos de izquierda que insisten en que este es un tema solo de índole político? Y la prensa, ¿se acordarán de lo sucedido a su colega?

Este desafío requiere que los tres poderes del Estado tengan un real compromiso, que se generen urgentes políticas que trasciendan los gobiernos y que seamos capaces de separar las legítimas demandas de los pueblos originarios.

Andrés Molina Magofke

Diputado y presidente de Evópoli