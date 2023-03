Autor: ChatGPT

SEÑOR DIRECTOR:

¿Es apropiado considerar al ChatGPT u otra inteligencia artificial como autor o coautor de un artículo científico? Ya existen tres artículos publicados en revistas indexadas en Scopus en los que aparece autor y OpenAI, la empresa desarrolladora, como su afiliación institucional. Sin embargo, según los editores de Nature y Science, ChatGPT no cumple con el estándar de autoría, ya que esta implica responsabilidades, las que no pueden ser asumidas por un ente no humano. Un software no puede aceptar los términos de uso y el derecho a distribuir contenido.

Como modelo de lenguaje, ChatGPT puede generar texto similar a la escritura humana, pero no posee la capacidad de realizar investigaciones, experimentos o análisis estadísticos, por lo que no sería apropiado considerarlo autor o coautor en el sentido tradicional. Como señala Richard Sever, cofundador de bioRxiv y medRxiv, necesitamos distinguir el rol formal de autor de un manuscrito académico, de la noción más general de escritor de un documento. Si se utiliza para desarrollar el artículo debe documentarse su uso en las secciones de métodos, citas o agradecimientos.

A medida que la comunidad científica discute sobre el uso de estas y otras herramientas, es posible que surja la necesidad de establecer una regulación más acotada al respecto.

Iván Suazo

Vicerrector de Investigación y Doctorados

Universidad Autónoma de Chile