Balance de una visita

SEÑOR DIRECTOR:

La visita del Presidente Gabriel Boric a nuestra región de La Araucanía, fue una buena visita, escuchó a todos los actores más relevantes, y nos deja un llamado por la paz y el entendimiento que valoramos. Si bien su tardanza nos parece una falta de diligencia en atender una situación tan importante y angustiante, es probable que haya resultado mejor que una visita hecha el primer mes de gobierno. Sin embargo, es importante advertir que nada de esto tendrá futuro si no hay seguridad. Esto se consigue con una mayor dotación de Carabineros y Fuerzas Armadas y atribuciones a estos últimos que les permitan acompañar a las policías en sus procedimientos, con miras a desarticular de una vez por todas a los grupos violentos y organizaciones criminales. La emoción del Presidente o los anuncios y compromisos de mayor seguridad, serán solo palabras si no se aumenta significativamente la dotación y atribuciones de las FF.AA., que son a las únicas que los grupos violentos hoy temen y respetan. No hacerlo prontamente solo generará más víctimas inocentes y una nueva promesa incumplida por el Estado.

También es muy importante reforzar la estrategia persecutoria, con mayores recursos para las policías y fiscalía, así como la formación de un cuerpo permanente de los mejores investigadores e inteligencia para investigar y desarticular los grupos que ejercen violencia terrorista.

Nos parece una buena iniciativa la comisión propuesta por el Presidente, que debe tener por objeto delimitar la demanda de tierras y establecer los mecanismos de compensación.

Pero hay que hacerlo con cuidado y bien pensado, si esto se hace mal, puede ser un desastre y en eso hay que mirar la experiencia de la actual ley indígena y la reciente Convención Constitucional, para no repetir los mismos errores.

Nos parece que incorporar el concepto tierras antiguas introduce imprecisiones y expectativas que pueden ir demasiado lejos y hacer fracasar la iniciativa, el Cerro Manquehue, Vitacura o el norte de Chile pueden ser considerados bajo este concepto.

Creemos que dicha comisión debe ser integrada con una alta proporción de actores regionales, e idealmente sus resultados o propuestas sean plebiscitados en las regiones que se aplicará. Por otra parte, que tenga límites, uno de ellos es que no se afecte la propiedad y derechos de los actuales habitantes, condición que se ha cumplido en todas las experiencias internacionales exitosas tales como las de Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Patricio Santibáñez

Presidente

Multigremial de La Araucanía