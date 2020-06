Bolton y un libro explosivo

El periodismo estadounidense tiene una larga “tradición” en escarbar hasta en los más diminutos detalles de quien gobierna en la Casa Blanca, labor a la que suele dar forma de libro. Ese trabajo se hace no cuando el Presidente termina su período, sino que cuando está en pleno ejercicio de sus funciones. Lo mismo ocurre con altos funcionarios que abandonan el gobierno y que deciden publicar sus vivencias por los laberintos del poder. La mayoría escribe de forma descarnada y franca, y sus textos suelen transformarse en bestseller.

Varios ejemplos ilustran esto. En septiembre de 2018 -cuando Donald Trump llevaba año y medio de Presidente- Bob Woodward lanzó el explosivo Fear: Trump in the White House, libro que sostiene que en ese momento la gestión republicana estaba al borde de un colapso nervioso. Además, el periodista de Watergate -el escándalo que le costó el puesto a Richard Nixon en 1974- reveló que varios funcionarios le escondían documentos a Trump para evitar una crisis local e internacional.

El otro libro que dio mucho que hablar se lanzó en enero de 2018 y llevó por título Fire and Fury (Fuego y furia). Ese texto es obra de Michael Wolff, quien ofreció una explosiva, controvertida y disputada mirada al interior de la Casa Blanca de Trump. Mientras los textos de Woodward y Wolff son naracciones periodísticas, A Higher Loyalty, de James Comey (el ex jefe del FBI) es una mirada desde adentro. Comey lanzó su libro en abril de 2018 y ahí señaló que “la Presidencia de Donald Trump amenaza gran parte de lo que es bueno en esta nación”.

Como si Trump no haya tenido suficiente con esos tres libros -y unos cuantos más- esta semana la prensa estadounidense publicó varios extractos de The Room Where it Happened, una controvertida obra de John Bolton, que ejerció como asesor de Seguridad Nacional entre 2018 y 2019. La tesis central de este halcón republicano, que ya había trabajado para otros tres mandatarios, apunta que Trump “no es apto para el cargo”.

El lanzamiento de este libro -que se espera para el próximo martes y que la Casa Blanca está intentando bloquear por la vía judicial-, ya es explosivo porque ocurre a meses de las elecciones de noviembre, donde Trump se juega su reelección. Precisamente, Bolton sostiene que el jefe de Estado suele priorizar sus intereses personales y de su familia, por encima del bienestar del país, con el fin de ser reelecto. Incluso, Bolton señala que Trump le pidió a su par chino Xi Jinping a que lo ayudara a cumplir ese objetivo, mediante el incremento de las compras de soja y trigo.

Además de sostener que la Casa Blanca de Trump más parece una residencia universitaria por el caos que reina en su interior, Bolton apunta a algo mucho más grave: que la Cámara de Representantes debió investigar al Presidente no sólo por presionar a Ucrania para incriminar a Joe Biden y su hijo, sino que debió haber pesquisado una serie de instancias en las que el gobernante intentó intervenir en asuntos legales por razones netamente políticas.

Bolton también describe al Presidente como alguien desinformado, errático, infantil e ingenuo. Y que además es fácil persuadirlo con teorías conspirativas. Trump ha dicho que Bolton es “un cachorro enfermo” y que su libro es “pura ficción”. Sin embargo, ha quedado nuevamente bajo fuego, tal como planteó Michael Wolff en su momento.