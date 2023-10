Bombardeos sobre Gaza

SEÑOR DIRECTOR:

Escribo esta carta a una semana del inicio de nuevos bombardeos del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, Palestina. Ya hay sobre 2.300 palestinos asesinados, más de 700 niños entre ellos. Los daños en infraestructura son incuantificables y no se ve el fin de esta pesadilla para las sobre dos millones de personas que habitan uno de los lugares más sobrepoblados del planeta.

Si bien este hecho dista mucho de ser aislado, ya que Israel ha bombardeado la Franja en mayor o menor medida desde el bloqueo impuesto a partir de 2006, esta vez son a gran escala, atacando hospitales y escuelas de la ONU, campos de refugiados, y, en definitiva, población civil que no tiene posibilidades de huir fuera ni de refugiarse dentro de la Franja. Justamente porque no hay refugios, ya en 2009 la misión de la ONU que redactaría el Informe Goldstone, y Human Rights Watch, en su informe “A threshold crossed: israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution” (2021), concluyeron que Israel comete en Gaza el crimen de lesa humanidad de persecución. En este contexto, Israel comete numerosos crímenes de guerra, definidos a su vez como violaciones graves del derecho internacional humanitario, que es la rama del derecho internacional que regula los conflictos armados; fundamentalmente, me refiero al castigo colectivo contra población civil.

Por desgracia, la respuesta de los líderes mundiales sólo exacerba la impunidad en la que actúa Israel. Es de esperar que la Corte Penal Internacional esté tomando nota.

Nadia Silhi Chahin

Abogada y máster Derechos Humanos. Doctoranda en Derecho, Universidad de Edimburgo, Reino Unido