Boric y el derecho de propiedad

SEÑOR DIRECTOR

Una de las propuestas más criticadas -casi transversalmente- al ex candidato del Partido Comunista Daniel Jadue fue que, de ser electo Presidente de la República, autorizaría las tomas de terrenos sin posibilidad para el propietario del inmueble afectado de poder solicitar judicialmente el desalojo. Con toda razón, se reclamó que ello constituía una clara vulneración al derecho de propiedad, frente a lo cual el excandidato Jadue se deshizo en explicaciones vagas e inconsistentes, no pudiendo argumentar ante la ciudadanía tan insólita propuesta. Ello fue de hecho una de las tantas razones de su estrepitosa caída en las primarias con el actual candidato presidencial Gabriel Boric, quien nada manifestó en relación a dicha materia.

Pues bien, leyendo el programa del candidato Boric, en su página 109, increíblemente se replica la propuesta del excandidato Jadue, señalando que no procederá el desalojo de terrenos mientras las familias que se lo hayan tomado no cuenten con una solución habitacional definitiva. Lo anterior da cuenta -aunque no sorprende- del nulo respeto que la izquierda extrema tiene por el derecho de propiedad, uno de los derechos constitucionales más apreciados por la ciudadanía y en especial por la clase media. De ello, surgen varias preguntas: ¿Qué ocurriría si esta anhelada solución habitacional no llega nunca a concretarse? ¿Qué puede hacer el propietario afectado mientras tanto con su terreno?, ¿está dispuesto el candidato a que el Estado deba pagar una renta justa al propietario mientras no entregue una solución definitiva a quienes se hayan tomado el terreno, o simplemente el propietario está condenado a conceder el uso gratuito de su terreno por un tiempo indefinido al estado?, ¿debe el propietario seguir pagando contribuciones mientras el terreno esté tomado?

Ninguna de estas preguntas u otras que puedan surgir sobre la materia están respondidas en el programa del candidato, lo que de antemano es preocupante y no colabora con generar certeza sobre un tema tan relevante. Sería interesante que el candidato pueda manifestarse respondiendo estas preguntas que son de toda lógica.

Roberto Munita Valdés

Abogado