Boric y migraciones

SEÑOR DIRECTOR

El candidato Gabriel Boric declaró en su gira al norte que no es posible seguir permitiendo una migración desbordada y sin capacidad de control fronterizo. Plantea la necesidad de un proceso ordenado para no afectar a los inmigrantes y a la población local. En el programa original no aparecen estas ideas.

Entre 2014 y 2017 la Nueva Mayoría impuso un enfoque migratorio ingenuo y paternalista, ajeno a la visión de Estado que era necesario observar por la relevancia del fenómeno en ciernes. He ahí el origen del actual problema, es necesario saberlo.

El diputado Boric desconoce el tesón del gobierno para enmendar el “laissez faire” de aquellos años en migraciones. En 2017 el flujo neto migratorio orbitó en torno a las 400.000 personas. La conocida inercia de este fenómeno llevó a que esta cifra se mantuviera en 2018. En 2019 se redujo en un 27% producto de un gran esfuerzo regulatorio. En 2020 llegó apenas a 16.000 personas y en 2021 el saldo es negativo.

Es cierto que el ingreso por pasos no habilitados se disparó en 2020 y 2021, pero esto se explica porque nuestras fronteras han estado cerradas debido a la pandemia y que el éxodo venezolano producto de la miseria y la dictadura no se ha detenido.

Este año se aprobó la nueva Ley de Migración y Extranjería que reemplaza a la de 1975. Resulta mezquino no reconocer al gobierno este anhelado logro modernizador.

En suma, el candidato Boric ha rectificado su mirada en este importante asunto; augura, en caso de triunfar, una regulación de la libre movilidad humana internacional, junto con una concientización por las consecuencias sociales de una inmigración sin orden ni control. Bienvenido al mundo real.

Lorenzo Agar Corbinos

Doctor en Sociología