C-H-I Panamericano

SEÑOR DIRECTOR:

A través de su tribuna quisiera felicitar a todos los chilenos que dieron vida a esta fiesta deportiva. En primer lugar al Estado de Chile (no a un gobierno en particular) por una más que correcta puesta en escena, infraestructura de alto nivel y soporte para miles de atletas que nos visitaron. Sin duda, siempre hay detalles y correcciones, que no serán más que una anécdota cuando se escriba esta historia.

Felicitar a los canales de TV y a sus auspiciadores, quienes se atrevieron a quebrar la transmisión regular y apostar por esta fiesta deportiva. Del mismo modo a todos los medios de comunicación, impresos, radiales, online que priorizaron esta cobertura por semanas.

A los atletas que dieron vida a esta fiesta, en especial al Team Chile. Una muestra de deportividad y respeto por sus rivales como pocas veces tenemos posibilidad de ver en nuestro país; nos lograron empapar de su amor por el deporte.

Y por último y más importante, a los miles de chilenos que repletaron todas las sedes de estos Panamericanos. No tan solo emocionante para los deportistas, sino para todos los que pudimos asistir o ver por TV el aliento y compromiso que regalaron en cada una de las jornadas.

Creo que estos Panamericanos nos regalaron más que deporte; desde 2019 que los chilenos no nos reuníamos bajo un mismo tema. Por unas semanas nos olvidamos de eslóganes políticos de izquierdas y derechas, de “apruebos y rechazos”, del querer apropiarse de la voz de “vecinas y vecinos” y de los “territorios”; de acusaciones constitucionales, y tantas otras que nos han llevado a dividirnos como nunca quizás en varias décadas.

Hernando Felipe Hernández