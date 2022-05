SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, el Mineduc dio a conocer los estándares para la formación docente en la Educación Media Técnico Profesional (EMTP). Esta es una buena noticia, ya que permite establecer criterios comunes de las competencias pedagógicas, disciplinares y de vinculación con el sector productivo, que deben manejar los docentes de este sector.

Sabemos que la calidad docente tiene impacto directo en los aprendizajes de los estudiantes, cuestión de gran relevancia en la EMTP, que atiende al 37% de los estudiantes de 3° y 4° medio en nuestro país. Sin embargo, desde la política pública, todavía estamos lejos de responder a los desafíos en esta materia.

Las políticas implementadas para fortalecer y hacer más atractiva la profesión docente, como el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20.903), no apuntan a resolver los desafíos propios de quienes se desempeñan en este sector. Contamos con poca oferta formativa en el área -solo tres centros de educación superior imparten formación especializada conducente al título de profesor de EMTP- y no contamos con incentivos adecuados para atraer y retener a profesionales que provienen del sector productivo y que se podrían desarrollar en establecimientos de EMTP. Mientras no se implementen medidas que apunten a resolver estos temas, los estándares pasarán a ser otra política de letra muerta.

Paola Sevilla

Directora Programa de Investigación Avanzada en Formación TP, Universidad Alberto Hurtado

Soledad Ortúzar

Directora ejecutiva Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, CILED - U. del Desarrollo