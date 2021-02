SEÑOR DIRECTOR

Cada vez que se legislan cambios en vísperas de elecciones, se corre el riesgo de implementar normativas que no han tenido el tiempo suficiente para considerar todos los aspectos.

Con las modificaciones para la declaración de candidaturas se produjeron situaciones que hoy implica que haya candidatos/as que aún no saben si irán en la cédula, con los consiguientes perjuicios para sus campañas. Para el Servel implica retrasar la impresión de las cédulas. Son cuatro votaciones simultáneas con un padrón de 14,9 millones de electores, o sea, 60 millones de cédulas. Y no son todas iguales. Hay 735 tipos diferentes de cédulas que, una vez impresas, deben distribuirse y llegar a uno de los 2.731 locales designados. Eso no se hace en dos ni en cuatro semanas.

¿Es conveniente, a 40 días de la elección, discutir aspectos como realizar la elección en dos días seguidos o en dos fines de semana? Hay razones para hacerlo. La principal es el largo de las colas fuera de los locales para resguardar la seguridad sanitaria de los electores.

Estos cambios implican montos elevados de gasto fiscal y riesgos controlables, pero riesgos al fin y al cabo, que pueden afectar el trabajo de Servel.

Personalmente creo que debiera considerarse la postergación de las elecciones municipales para la segunda vuelta de GOREs, fijada para el 9 de mayo. Legislativamente es simple: cambio de fecha y extender el mandato de alcaldes y concejales por un mes. Fiscalmente es austera, dependiendo de cuántas regiones vayan a segunda vuelta. Es eficaz para disminuir extensión y tiempo de las filas fuera de los locales. Descomprime los efectos del atraso en la inscripción de candidaturas municipales y disminuye los riesgos de no llegar con las cédulas a tiempo. Y cuida la credibilidad del Servel.

Juanita Gana

Ingeniera Civil Industrial U. de Chile

Consejera del Servel