SEÑOR DIRECTOR:

Dos columnas publicadas el fin de semana me motivan una reflexión sobre los caminos para la centroderecha en el futuro próximo. Sebastián Sichel nos advierte el sábado sobre el peligro de seguir acríticamente caminos iliberales como un rechazo absoluto a la inmigración o dejarnos tentar por el autoritarismo como ocurre con la derecha en otros países. Pablo Ortúzar el domingo, indirectamente y a propósito del cambio de posición del oficialismo, nos permite complementar esa visión al advertir que la izquierda dejó de concentrar sus ataques en el modelo económico para centrarse en una agenda progresista anti conservadora donde caben la profundización del feminismo y un aborto más liberal.

Me parecen valiosas ambas reflexiones y pareciera que entre esas coordenadas los partidos agrupados en la oposición deben buscar su camino. Me permito agregar que sentido común, autonomía de la voluntad y el derecho a la vida deben estar presentes en nuestras propuestas. Así será posible derrotar a quienes creen que la defensa del orden público y el uso legítimo de la fuerza deben subordinarse a reglas absurdas e impracticables para satisfacer a sus partidarios más extremistas; o que la libertad personal permite disponer de la vida de otro; o el derecho a la vivienda debe prevalecer sobre el derecho de propiedad; o supuestos derechos de los trabajadores amplificarse hasta que ya no haya trabajos disponibles. Es tanto el daño que quienes detentan el poder han infligido a Chile que es un deber buscar caminos que convoquen a los chilenos en torno a un proyecto común.

Luis Larraín