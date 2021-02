SEÑOR DIRECTOR

Me declaro maravillado y entusiasmado por la cantidad y calidad de candidatos a constituyentes independientes inscritos, enriqueciendo al país desde la diversidad de visiones para el Chile del futuro. No obstante, también declaro una preocupación. Parafraseando a Einstein: no podemos resolver los problemas con las mismas herramientas que los crearon. Es así como me gustaría pedir a estos candidatos que demuestren su independencia siendo independientes de dogmas, credos y agendas personales.

Creo contraproducente que hagan lo mismo que se ha hecho históricamente desde la política, tratando de imponer a la fuerza su verdad y sus propias creencias. Para mí, la misión de estos candidatos independientes es que, en independencia de agendas propias o partidistas, puedan reconocer cuando estén equivocados, evolucionar su pensamiento y ser catalizadores del conocimiento, experiencia y sentimientos de aquellos que participen de la Convención, permitiendo obtener lo mejor de los participantes, siempre poniendo por delante el futuro del país y sus personas.

Matías Rojas De Luca

Cofundador de Socialab