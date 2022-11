Chile en la COP27

SEÑOR DIRECTOR:

En la 27ª Cumbre del Clima de la ONU las discusiones clave son financiamiento, adaptación y las pérdidas y daños que ha generado la falta de acción climática. Este último punto será cofacilitado por Chile a través de la ministra Rojas, quien debe tomar un rol activo en la defensa de los más vulnerables y sostener con fuerza que son los grandes contaminantes los que deben saldar la crisis climática y no las comunidades más vulnerables que, sin ser las responsables, hoy pagan todas las consecuencias. En esta cumbre no solo se debe garantizar que se cumpla la meta de movilizar US$ 100 mil millones anuales, sino que asegurar financiamiento nuevo y adicional, acordando un mecanismo financiero específico para pérdidas y daños.

Los países, y en particular Chile, deben abandonar el carbón lo antes posible a través de una transición justa hacia energías limpias. Para lograr justicia climática y limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C se debe garantizar que la protección de la naturaleza, el abandono de los combustibles fósiles y la lucha contra el cambio climático, vayan de la mano.

Las inconsistencias no nos son ajenas en este sentido. Mientras Chile está en Egipto llamando a cuidar los océanos y vincularlos con el clima, en el país se están destruyendo los fiordos patagónicos que resultan clave para el resguardo de la biodiversidad y la Patagonia en su conjunto. En particular, pedimos no permitir la invasión de salmoneras y detener el avance sin límite de esta industria contaminante. El cambio climático ya genera una alta vulnerabilidad en nuestros océanos, y en ese contexto, debemos protegerlos y no intoxicarlos. La contaminación que genera sistemáticamente la salmonicultura y que provoca un desequilibrio crónico en el medio marino, en un contexto de crisis climática, es algo mortal. La acción climática es necesaria en Egipto, pero también aquí, en nuestra casa.

Matías Asun

Director Greenpeace Chile