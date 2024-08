Colonización Israelí.

SEÑOR DIRECTOR:

Levantamos nuestra voz con profunda indignación y un inmenso dolor ante las recientes y devastadoras acciones del gobierno de Israel en la zona de Makhrour, Beit Jala, Palestina, lugar en el cual se pretende cometer un nuevo crimen de guerra estableciendo una nueva colonia ilegal en pleno territorio palestino, llamada Nahal Heletz.

El área conocida como “Makhrour” no es un lugar cualquiera; es un área reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un patrimonio cultural y agrícola invaluable que está siendo brutalmente destruido, constituyendo su brutal ocupación un nuevo crimen de guerra perpetrado por Israel. La impunidad con la que estas acciones se llevan a cabo es intolerable. No podemos y no debemos seguir siendo testigos silentes de esta injusticia.

Este acto no es un incidente aislado, sino una preocupante y clara expresión de la sistemática política de colonización y despojo que Israel ha estado ejecutando en toda Palestina. Resulta alarmante que esta agresión no solo impacta a la población palestina, sino que también atenta directamente contra los derechos de propiedad de numerosos ciudadanos chilenos con tierras en la zona. Es inconcebible que compatriotas chilenos estén siendo despojados de manera tan injusta y arbitraria. El gobierno de Netanyahu, con su conocida conducta ilícita, extiende sus acciones hasta nuestro país, poniendo en riesgo los bienes de nuestros ciudadanos y atropellando su legítimo derecho de propiedad.

Como chilenos, exigimos al gobierno que actúe de manera inmediata y decidida para proteger los derechos de sus ciudadanos. Es inadmisible que estas acciones ilegales sigan avanzando sin consecuencia alguna. Nuestro país no puede permanecer indiferente mientras sus propios ciudadanos son víctimas de un colonialismo despiadado y una usurpación desmedida. Es hora de que Chile defienda con firmeza y dignidad los derechos de sus hijos, aquellos que hoy ven amenazadas sus vidas, su patrimonio y su historia.

Maurice Khamis Massú

Presidente de la Comunidad Palestina de Chile

George Hadwah Shahwan

Presidente de Hijos de Beit Jala