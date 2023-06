Columna de Constanza Salgado: El anteproyecto frente al Consejo Constitucional

La Comisión Experta entrega el anteproyecto de Constitución al Consejo Constitucional este miércoles. El texto del anteproyecto es el resultado de una negociación entre expertos de izquierda y derecha, que fue exitosa, en parte, porque ninguna de las bancadas tenía los catorce votos (tres quintos) para imponer su voluntad. Se llegaron a acuerdos de normas, y por lo mismo, el resultado es que la mayor parte de ellas se terminaron aprobando por unanimidad.

Hay varios temas, eso sí, en que se mostró división en el Pleno, tanto en el discurso como en la votación. Discusiones en relación al derecho a la vida y el aborto, la libertad de elegir entre el sistema privado o estatal de salud y el control preventivo sustantivo de proyectos de ley de la nueva Corte Constitucional, son algunos de ellos.

Ahora comienza el trabajo del Consejo Constitucional. Los consejeros tienen cuarenta días para revisar el anteproyecto y proponer modificaciones a sus normas, con el único límite de respetar las bases constitucionales. Luego, las normas del anteproyecto y las modificaciones propuestas por los consejeros se discutirán y votarán primero en comisiones, y luego en el Pleno, y como se sabe, se aprobarán solo en la medida que alcancen los tres quintos de los votos en cada una de esas instancias. Los expertos pueden hacia al final proponer modificaciones al texto que elabore el Consejo, pero solo proponer, ya que esas propuestas deben ser aprobadas por los tres quintos del Consejo. Lo mismo ocurre si es que llega a constituirse una comisión mixta entre expertos y consejeros. La propuesta de esa comisión debe ser aprobada, ya que si no es así, rigen las normas aprobadas previamente por el Consejo. Es decir, el Consejo tiene la palabra final.

Y el Consejo tiene un nuevo actor, el Partido Republicano, que con sus 21 consejeros de 50 (dos quintos + uno), tiene poder de veto, por lo que si no hay indisciplina, todas las normas que se aprueben requieren de su consentimiento. No es menor. Ahora bien, su consentimiento no es suficiente, porque para lograr los tres quintos de los votos, requiere necesariamente negociar con la centroderecha, ya que debe conseguir el voto de al menos 9 de los 11 consejeros que ésta tiene.

No es claro si los expertos de derecha persuadirán a sus consejeros de mantener el anteproyecto, o buscarán junto a ellos y el Partido Republicano introducir modificaciones en todos los temas políticos en que mostraron desacuerdo, y agregarán otros, como por ejemplo, la propiedad sobre las cotizaciones previsionales. No es claro qué hará el Partido Republicano, pero tiendo a pensar que para que el proyecto de Constitución se apruebe en el plebiscito, requiere de los votos de la centroizquierda (de sus partidos y electorado). Y creo que, en parte, esos votos son muy sensibles a las materias en que existe desacuerdo político.

Por Constanza Salgado, profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez