Columna de Rodrigo Munizaga: El show debe terminar

La imagen del teatro Teletón vacío, con solo dos animadores sobre el escenario, y las abundantes imágenes del recuerdo, con artistas que cantaron en maratones anteriores, pareció la metáfora de un evento televisivo moribundo, anclado en el pasado. Si no fuera por los rostros desde sus casas, por videoconferencia, sería difícil constatar que estamos en medio de una pandemia, porque la Teletón de este año, como nunca antes, no ha sido el centro de la conversación y los 50 puntos promedio que alcanzó el viernes es la suma de rating que habitualmente consigue la TV chilena ese día y a esa hora.

Con evidentes problemas técnicos, propios de una transmisión en estas circunstancias y poco relevantes para el balance final -se entienden que haya sucedido-, el programa dividido en cuatro bloques tuvo reportajes de niños con capacidades diferentes con imagen de alta factura, relato y sensibilidad, sin apelar a lo morboso. Es el punto más alto de este año, junto a la presentación desde su casa de Stefan Kramer y a un discurso aterrizado por parte de la organización, de no poner una meta y llamar a donar solo a quienes podían hacerlo. En contraparte, los musicales de antaño resultaron penosos y agotadores, tanto como la mayoría de los animadores (la hiperventilación de Rafael Araneda, la autorreferencia constante de Cecilia Bolocco), donde aflora esta capacidad infinita de la televisión chilena para mirarse el ombligo, como si no hubiese cuarentena en muchas comunas, como si no viniéramos de un estallido social donde la frase “Chile cambió” no es vacía, más allá de la posición política.

Tras el 18-O, los canales se volcaron a lo informativo, pero desde el verano se relajaron y volvieron a la frivolidad. Un ejemplo: es incomprensible que Canal 13 comenzara a gastar $50 millones por capítulo para hacer Bailando por un sueño. No entendiendo nada, pensaron que todo había sido un paréntesis, que podían volver a ofrecernos las mismas tonteras de antes, pero al programa le fue mal y, por la contingencia, salió del aire.

Tal como ese y otros programas, el evento anual de 27 horas de la Teletón no resiste su continuidad. Los tiempos cambiaron y no hay modo de volver atrás. Ver a los rostros peleándose por quién habla más, en medio de una cruzada solidaria, es grotesco. Ver a gerentes de empresas hacer donaciones públicas, con varios minutos para que se explayen, es incómodo. En las teletones de otros países rara vez dejan pasar al escenario a un empresario y quien la anuncia es un rostro, pero acá se les da un espacio que no corresponde, porque está bien que las donaciones de empresas sean públicas -ayuda a la transparencia-, pero no es necesario que el gerente o dueño vaya a ponerse delante de la cámara y, aunque siempre causó rechazo, hoy ese acto no tiene cabida. Y no la tendrá en diciembre o el año que viene.

Nadie con juicio podría oponerse a la Fundación Teletón, que ayuda a miles de personas. Recorriendo los centros de rehabilitación, uno ve cómo se trata de recintos y equipos de primer nivel, adolescentes que de otra manera no tendrían la posibilidad de tener una oportunidad, porque los tratamientos son caros. Pero una cosa es la fundación y otra el show. El evento que cada año tiene frivolidad, a cantantes que van a hacer promoción, vedetones, peleas, codazos y autorreferencias, donde los animadores juegan a ser superhéroes, lucen ojeras y cansancio, como si tuviéramos que agradecerles, no resiste más ediciones. En los 80 y 90 cumplió el propósito de sensibilizar a todo el país sobre las personas con capacidades diferentes y su aporte en ese sentido es enorme. Pero a partir de este siglo, el show se banalizó y, lo que es peor, se negó a cambiar: esta edición, salvo por los rostros en casa y sin público, es el mismo esquema propio de una TV que ya no existe. Haberlo hecho en medio de la pandemia es haber tocado fondo. Y da pena.

Como dijo el actor Benjamín Vicuña en la transmisión, ya es hora que la Fundación Teletón tenga aportes del Estado (y ojalá de muchas empresas sin evento mediante). Tras la suspensión de la cruzada por el 18-O, y sin saber si en diciembre se podrá hacer, no puede seguir subsistiendo con un show anual que apela a la caridad y da rienda suelta a la complacencia de una TV desconectada con el país de hoy. Ese show debe terminar.