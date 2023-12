Condonación del CAE

SEÑOR DIRECTOR:

Es evidente que oponerse a condonar deudas siempre será una medida impopular especialmente cuando fue promesa de campaña. Pero debiera ser más impopular prometer sin poder cumplir y a sabiendas de que no es una buena política pública.

Los estudios muestran que en países en vías de desarrollo este tipo de políticas no ayudan a combatir la desigualdad de oportunidades en educación. Tal como ocurre con una inversión con interés compuesto, es mejor intervenir al inicio de la educación para que los beneficios de este fortalecimiento den más intereses. O la otra cara de la moneda: cuando hay un déficit inicial que no se corrige, este empeora radicalmente. Una imagen/cálculo que usan muchos motivadores para ejemplificar este tipo de resultados es que dando un 1% en un año normal (siendo 1 lo justo y necesario) obtenemos 1.01^365=37.78… y dando un 1% menos tenemos 0.99^365=0.0255…

El gran problema del CAE son los alumnos que quedan endeudados por no haber podido terminar sus carreras (que es cuando no tienen el aval del Estado) y en muchos casos es por no llegar bien preparados.

Los esfuerzos debieran concentrarse en lograr la mejor preparación posible para la educación universitaria y, por supuesto, que esta sea de calidad y a la altura del desafío que les corresponde.

Pierre Romagnoli

Decano de la Fac. de Ciencias Exactas de la UNAB