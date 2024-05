SEÑOR DIRECTOR:

Es realmente preocupante que el gobierno use la palabra coñetes al momento de referirse a oferentes de créditos y a la necesidad de facilitar el acceso a estos préstamos para las empresas inmobiliarias y constructoras.

En este sentido, cabe aclarar que el problema de las inmobiliarias no es porque los bancos sean avaros, o coñetes u otro sinónimo, ya que el financiamiento es parte de su negocio y si no lo entregan seguramente es por un sinfín de restricciones. El gobierno se deberá focalizar en cómo solucionar este gran problema desde su vereda; por ejemplo, antes existían políticas públicas para apoyar con financiamiento, como las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), que si bien tenían varios defectos o puntos de mejora, otorgaban financiamiento a las inmobiliarias que no lo obtenían en la banca. Estamos hablando sobre UF 5 millones que se destinaban al sector construcción e inmobiliario.

Lo demás iba para las pequeñas y medianas empresas, también golpeadas por esta problemática y a las que no podemos descuidar. Desde el sector fintech hemos podido respaldar, atender lo que no puede financiar la banca, pero necesitamos más apoyo.

Por otra parte, antes había políticas públicas para generar mayor dinamismo en el sector, incluso beneficios tributarios para que inversionistas compren departamentos y luego los arrienden, quitándole presión al Estado, en el gran problema de la falta de vivienda que hay hoy en el país.

Todo eso se ha perdido. Por lo mismo, no se entiende que el gobierno critique a los bancos, pudiendo hacer mucho más, lo que hoy está en sus manos.

Gustavo Ananía

CEO de RedCapital