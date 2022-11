SEÑOR DIRECTOR:

En carta de fecha 16 de noviembre, el diputado Gonzalo Winter indica que el reingreso de Chile a la Corporación Andina de Fomento no tiene un costo para el país, ya que esto es considerado una inversión. Efectivamente, esto no es un costo porque corresponde a una suscripción de acciones, pero deja de lado el Sr. diputado que de igual manera significa para el país un desembolso de US$ 1.600 millones aproximadamente, y desde el punto de vista financiero, en tiempo de crisis económica o recesión uno no hace desembolsos en acciones de dudosa reputación y menos si existe la posibilidad de perder el capital invertido.

Jorge E. Berríos Vogel

Director Diplomado en Finanzas y Negocios FEN UChile