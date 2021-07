Criterio en asignar beneficios

SEÑOR DIRECTOR

Un querido amigo extranjero que trabajó en Chile durante un año, cotizó en AFP e hizo el retiro de su 10%. Muy legítimo, aunque viva en el extranjero desde 2018. Al quedar en cero para el tercer retiro, el Estado le transfirió $200.000.

Me pregunto si no hay un mínimo de criterio y prolijidad para verificar al menos si un beneficio extra se puede otorgar a alguien que no vive en Chile, considerado además que miles de personas no han recibido ninguna ayuda.

Grace Agosin