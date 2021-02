Crónica de un aluvión anunciado

SEÑOR DIRECTOR

Experiencia previa de este tipo de eventos sobra en el país, tan solo recordar los eventos de los 2015 e incluso más actuales aún en febrero de 2020 para entender la magnitud y daño que generan.

Cualquier geólogo cuando transita por el Cajón del Maipo se deleita con la belleza del lugar, pero al mismo tiempo entiende el riesgo inminente al que se exponen las personas. Todos estos lugares presentan características de fácil activación ante eventos, como - por ejemplo- una lluvia inesperada en pleno verano.

Si consideramos que en las noticias del sábado ya se exponía que es el mayor registro de agua caída en la Región Metropolitana, ¿por qué no se emitió la alarma en aquel momento entendiendo todos los factores anteriores? Inicia la tarde y caminos, puentes y algunas casas ya han sido destruidas. Cae la noche, disminuye la visibilidad, aumentan las precipitaciones. 20:47 y la Onemi emite alerta roja para San José. Cuando no hay caminos expeditos ni puentes, cuando se están activando casi todas las quebradas y no hay luz para movilizarse.

Como geólogo duelen estas imágenes que se vuelven cada vez más repetitivas. Viviendas en zonas de alto riesgo geológico, activadas por precipitaciones potentes y alarmas tardías. Tanto la Sociedad como Colegio de Geólogos ha indicado en sus diversas cartas la importancia de las ciencias en el desarrollo civil, para cuidar sus vidas e integridad, pero aún no han sido escuchados.

En el caso del Cajón del Maipo existen una serie de estudios, tesis de pregrado y análisis de los riesgos asociados, aplicando tecnologías de movimientos con GPS, delimitación de cuerpos con drones y mejoras en los mapeos de riesgo geológicos. Pero de nada sirve todo este conocimiento mientras no se integre oficialmente en el área civil con un grupo de monitoreo activo y detallado de cada zona.

Mientras aquello no suceda seguiremos perdiendo casas y vidas. Seguiremos culpando a la naturaleza de una responsabilidad que es nuestra por no saber escuchar ni invertir en ciencias. Seguiremos excusándonos, sabiendo por dentro que se pudo haber hecho más, mucho más por ayudar a nuestros compatriotas.

Tomás Piñeiro

Geólogo