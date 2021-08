SEÑOR DIRECTOR

El potencial cuarto retiro de las AFP claramente pone en jaque al sistema económico. Sobrecalienta la economía, acelera la inflación, trae ruido cambiario, reduce las pensiones a futuro y genera alzas en las tasas de interés, con costos más altos para financiar proyectos y viviendas. En el margen, también reduce la oferta de empleo en algunos sectores por la liquidez acumulada.

A nivel macro, queda maltrecho el mercado de capitales, lo que resta profundidad y liquidez a este mercado y pone más presión a la política monetaria.

Si el gobierno llegó tarde o no hizo universal el IFE, esto ya se corrigió para que los trabajadores no pasen esta crisis consumiendo sus jubilaciones. Así, terminaremos con pensiones muy menguadas (aunque ya es un hecho), con caídas del poder adquisitivo y una profundización de la pobreza y desigualdad, ya que millones de chilenos no tienen saldos para retirar y además ya están siendo afectados por una inflación más alta, la que en el quintil más bajo afecta mucho más respecto a los sectores medio-altos.

El mundo al revés.

Francisco Castañeda

Economista y director de la Escuela de Negocios Universidad Mayor