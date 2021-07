Cuidados paliativos y eutanasia

SEÑOR DIRECTOR

Esta semana continuó la discusión en la Comisión de Salud del Senado del “Proyecto de Ley sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir”, que, entre otras cosas, busca brindar cuidados paliativos universales para los enfermos terminales.

En el contexto de la deliberación parlamentaria mencionada, vale la pena rescatar dos intervenciones que destacaron por su claridad. La Dra. Carolina Valdebenito, presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, explicó en base a su experiencia que “cuando uno indaga hacia atrás, uno ve que en verdad la razón no es que el paciente no quiere seguir viviendo, sino que hay muchos otros factores que son ajenos, y que nosotros, desde cuidados paliativos, podemos mejorar”. Así mismo, el experto en el área y asesor de la OMS, Xavier Gómez-Batiste, destacó la importancia de la promoción de un derecho a la atención paliativa universal. Especialmente en las personas sin voz: “adultos mayores con demencia, que no tienen esta capacidad de expresarse o de plantear sus deseos o voluntades”. Este derecho debe expresarse en la política pública, y debe tratarse como fundamental para la salud de las personas.

Los cuidados paliativos son esenciales para el verdadero respeto de la persona humana. Por el contrario, la eutanasia implicaría decirle a los adultos mayores y enfermos terminales que la única manera de acabar con sus dolores y sufrimientos es poniendo fin a su propia existencia, lo que es inaceptable. Una sociedad verdaderamente humana debe velar por los más vulnerables, no condenarlos a creer que sus problemas se resuelven terminando con su vida.

Jacinta García Lüders

Bernardita Silva Echeverría

Siempre por la Vida