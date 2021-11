De certezas y ambigüedades

SEÑOR DIRECTOR

Una candidatura que pretende dar certezas y cierta moderación, ¿no debería tener ya estudiados los tratados de libre comercio y otros, de manera de dar a conocer sus sugerencias de cambios, y no que lo revisarán una vez que estén en La Moneda? ¿O será que efectivamente tienen claro lo que harán, pero no lo quieren dar a conocer para no perder votos moderados?

Gonzalo Aguirre A.