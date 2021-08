SEÑOR DIRECTOR

¿Debiera el gobierno ser responsable de las consecuencias económicas de la estrategia de lucha contra el Covid? Esta es la pregunta que subyace en la decisión de dos empresas francesas -parte del consorcio que gestiona el aeropuerto Arturo Merino Benítez- de continuar con su demanda contra Chile ante el CIADI.

No hay duda de que la pandemia global es un hecho que escapa al control de cualquier gobierno. No obstante, no es un cheque en blanco que permite que Chile pueda incumplir sus obligaciones internacionales, incluidos los tratados de inversiones.

El derecho internacional impone límites al actuar de los estados incluso en situaciones como la actual. En concreto, las medidas que se adopten debieran ser el único medio posible para proteger un interés esencial del Estado. Por lo tanto, el tribunal de CIADI se debiera preguntar, ¿fueron las medias adoptadas por Chile, especialmente el cierre de fronteras, el único medio posible para evitar el avance del Covid en Chile? Y si no lo fue, ¿debiera Chile indemnizar a las concesionarias del aeropuerto de Santiago por el impacto económico que dichas medidas?

Andrés Delgado Casteleiro

Profesor de Derecho Internacional

Universidad Autónoma de Chile