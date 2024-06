Derechos reproductivos y salud pública

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, el Presidente Gabriel Boric anunció un nuevo proyecto sobre el aborto legal. Independientemente de las opiniones personales respecto a este tema, es crucial considerar todas las perspectivas. En particular, me gustaría resaltar la situación de quienes desean tener hijos pero no pueden hacerlo de manera natural, y cuya única opción son los tratamientos de fertilidad. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el sueño se ve frustrado por factores económicos debido a la insuficiente cobertura actual.

Según la OMS, una de cada seis personas sufre de infertilidad, afectando aproximadamente al 15% de las parejas. De estos casos, alrededor del 35% se deben a factores masculinos, el 55% a factores femeninos y el resto a causas inexplicables.

Enfrentar la infertilidad es un proceso doloroso, agotador y solitario, que además se vuelve aún más extenuante y frustrante debido a la falta de recursos económicos necesarios para costear los tratamientos. Es fundamental abordar la insuficiente cobertura y accesibilidad a los tratamientos de fertilidad que tienen un altísimo costo en Chile, especialmente los de alta complejidad.

Presidente, si quiere empatizar con las mujeres, hágalo con todas.

Bernardita Milad Jara

Abogada