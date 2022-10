Derogación del incesto, no gracias

SEÑOR DIRECTOR:

Insistimos en preguntar, ¿qué entiende una sociedad cuando se propone derogar el incesto? Esta moción, incluida en el boletín 11.714-07 –sobre el cual ya han advertido destacadas penalistas-, continúa en trámite en el Senado.

El incesto es una norma aplicable a hechos en que no concurre alguna circunstancia prescrita por la ley para la violación o estupro, regulando situaciones en que existe consentimiento entre mayores de edad. Sin embargo, la práctica revela realidades en que, no concurriendo dichas circunstancias, igualmente hay un consentimiento viciado; casos en que la propia víctima descarta los abusos, en general, porque habiendo crecido en una dinámica perversa no llega a comprender los alcances del daño y este traspasa la barrera de la minoría a la mayoría de edad. Puede ocurrir que, al momento de entenderse como víctima, ya ni siquiera podría refugiarse en la ley de imprescriptibilidad vigente. Derogado el incesto, estos casos no podrían ser perseguidos penalmente, favoreciendo al abusador.

La mayoría de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares. Si un perpetrador es ajeno, la víctima aún podrá apoyarse en su familia. ¿Dónde buscará refugio si el orden familiar es el que ignora, permite o encubre abusos atroces de poder cometidos en su seno? Junto a la omisión de evidencia científica sobre graves secuelas traumáticas y el efecto revictimizante para sobrevivientes de abusos incestuosos, el proyecto de ley abre una pregunta insoslayable.

Existen organizaciones internacionales –algunas, incidentes en círculos de influencia política- que abogan por reconocer la pederastia como una orientación sexual más y siempre están atentas a cada discusión sobre despenalización de conductas de relevancia sexual y edades de consentimiento, a fin de avanzar sus posiciones. ¿Es esto algo que querríamos fortalecer, por acción u omisión, en nuestro país, con nuestras problemáticas de protección? No.

Pedimos respetuosamente al Senado abordar prioridades legislativas en clave de cuidado y a la luz de reales urgencias.

Vinka Jackson

Hans Bevensee

Rodrigo Venegas

Derecho al Tiempo