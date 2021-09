Derribando el mito

SEÑOR DIRECTOR

La pandemia le ha ocasionado grandes costos al país, tanto humanos como materiales. Los primeros, mucho más importantes que los segundos, desde luego. Sin embargo, la pandemia también ha derribado un mito. El mito de que los economistas de la Universidad de Chicago son personas ultra ideologizadas, que solo creen en los mercados libres y que no están dispuestos jamás a privilegiar el uso del Estado en las políticas económicas. Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda y Doctor en Economía de la U. de Chicago, no ha titubeado en diseñar e implementar el mayor aporte fiscal jamás otorgado por Chile a sus ciudadanos. Lo anterior demuestra que cuando se trata de apoyar a quienes más lo necesitan, la ideología no tiene cabida. Y así debe ser.

Julio Dittborn C.