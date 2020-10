Desacuerdo en la oposición

SEÑOR DIRECTOR

El miércoles 30 de septiembre venció el plazo para inscribir los pactos para realizar primarias para gobernadores (as) regionales y alcaldes (as). Como sabemos, los partidos de oposición no lograron llegar a acuerdo.

En materia electoral, la oposición enfrentará las elecciones de gobernador (a) y alcalde (sa) al menos con dos candidaturas; esto dividirá al electorado de centroizquierda y aumentará las probabilidades de que Chile Vamos gane las elecciones. En el caso de gobernadores (as), existe la posibilidad de que la oposición se una en una posible segunda vuelta, pero siempre y cuando Chile Vamos no logre el 40% en la primera. Un riesgo que se podría haber evitado.

En materia política, la falta de acuerdo sienta un mal precedente para una de las elecciones más importantes desde el retorno a la democracia: no llegar a acuerdo para la elección de convencionales. El sistema proporcional que regirá en esas elecciones asigna los escaños por lista, lo que incentiva a que los partidos se unan: mientras más votos tenga tu lista, más probabilidades tienes de obtener escaños.

Considerando la relevancia histórica de esta elección y el quórum de 2/3 para tomar decisiones en el órgano constitucional, la oposición debería unir fuerzas en una sola lista para obtener la mayor cantidad de convencionales posibles.

La falta de acuerdo es un mal precedente, pero también una oportunidad para que la oposición reflexione sobre lo que hoy la divide; y aún más importante, sobre lo que la une en el futuro.

Carolina Garrido

Red de Politólogas