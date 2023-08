Desafección con proceso constitucional

SEÑOR DIRECTOR:

La última encuesta CEP recién publicada nos ha informado respecto de tendencias que parecieran romperse -como en la sección de identificación partidaria- y algunas que se mantienen.

Dentro de este segundo grupo se encuentra el bajo interés por el actual proceso constitucional que atraviesa el país. Estos resultados, más mesurados que otras encuestas, y con diferente metodología, nos ayudan a corroborar que existe escaso vínculo entre el ciudadano promedio y el proceso. Por ejemplo, un 49% indicó no estar muy interesado o nada interesado. Más allá de la pregunta de si es o no deseable tener estos resultados, me parece que es más interesante saber si era esperable este resultado.

Al respecto, me gustaría ofrecer la siguiente reflexión. El actual proceso constitucional está enraizado, irremediablemente, en el fracaso de la anterior Convención Constitucional. Esto, con varias diferencias, como es un contexto actual que dejó atrás el estallido social, y todas las demandas que ahí habían parecen estar congeladas u olvidadas (por ejemplo, el alza de la necesidad de un gobierno firme en vez de preocuparse por derechos de las personas); un contexto económico diferente, desilusión por el proceso anterior -donde el 56% de las encuestados indicaban que la nueva Constitución probablemente ayudaría a resolver sus problemas, versus el 23% que así lo indica en el proceso actual- y un proceso actual liderado por partidos políticos, que sabemos cuentan con niveles de confianza muy bajos.

Con estos resultados, sumados a una fuerte desafección política, es posible reflexionar sobre el estado crítico en el que está la política chilena, especialmente el proceso constitucional actual. Si todo se mantiene igual, y no tenemos razón para pensar que no será así, muy seguramente nos quedaremos con la actual Constitución, y habremos perdido la oportunidad de elaborar una nacida en democracia, en dos oportunidades y por liderazgos muy diferentes.

Nerea C. Palma

Académica Universidad Diego Portales

Red de Politólogas