Desconexión de la política

SEÑOR DIRECTOR

Compartimos la preocupación de Fernando Atria -expresada en su columna del miércoles- sobre la desconexión entre los políticos y las personas.

Ante la incapacidad de la política de canalizar las demandas ciudadanas y darles un cauce institucional, muchas personas han ido considerando que la única forma de hacer oír sus demandas es salir a la calle y gritar más fuerte.

Este problema atraviesa todo estrato social, pero sin duda en las clases medias y más vulnerables es más grave, ya que no tienen otros medios para incidir en las decisiones políticas; carecen de redes alternativas para acceder a los tomadores de decisiones, no escriben columnas en diarios, ni son invitados a las comisiones del Congreso. No es una novedad: los altos niveles de desigualdad también se manifiestan en la participación social.

Para peor, no son pocas las organizaciones que se pretenden atribuir la voz de toda la sociedad, como la mesa de Unidad Social o la CUT, por dar algunos ejemplos. Sabemos que la base social de estos es muy limitada y por lo tanto representan grupos minoritarios.

En ese escenario, urge configurar espacios donde distintas voces de la sociedad se articulen y tengan incidencia pública. Solo asegurando una verdadera posibilidad de participación de todas las personas tendremos un pacto social sólido y robusto, que fije un horizonte compartido para todos.

Alejandro Fernández

Director ejecutivo Fundación Pacto Social